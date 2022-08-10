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Arif, yeniden Yenicami’de

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Arif, yeniden Yenicami’de
Süper Lig ekiplerinden Yenicami, 2022 – 2023 sezonu hazırlıklarını teknik direktör Ulus Nasıroğlu nezaretinde sürdürürken teknik ekibe de takviye yapıldı. Genç teknik adam Arif Pınardan, Ulus Nasıroğlu’nun ekibine dahil oldu. Birçok kulüpte farklı kategorilerdeki takımlarda görev yapan Arif Pınardan, son olarak Göçmenköy A2 Takımını çalıştırmıştı.
Yaklaşık 3 sezon öncesi de Yenicami’de alt yapıda görev yapan Pınardan, Yenicami’ninPia Bella Otel’deki kamp çalışmalarına katıldı.
 
 
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