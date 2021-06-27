Binatlı tombalası başlıyor

Niyazi ERGÜLEN

Binatlı Yılmaz Spor KulübündeOrsel Neşe başkanlığındaki yönetim kurulu, geleneksel tombala akşamlarını başlatıyorlar.

29 Haziran Salı akşamından itibaren başlayacak olan ve Yaz boyunca her Salı düzenlenecek tombala akşamlarında binlerce lira para ödülü ve araba ödülü dağıtılacak.

Kader Ateş ve Orkestrası ile Grup Vizyon’un sahne alacağı Binatlıtombala akşamları Binatlı Yılmaz Spor Kulübü bahçesinde gerçekleştirilecek.



