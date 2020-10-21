Antrenmanlar durdu

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığındaki Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından talep edilen koşulları sağlamaması nedeni veKıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun basın toplantısında yaptığı açıklamalar, futbolun başlamasının zor olduğu görüşünü ortaya çıkarırken, antrenmanlara başlayan kulüpler de antrenmanları durdurmaya başladılar.

Küçük Kaymaklı, Lefke, Binatlı ve Yeni Boğaziçi takımları antrenmanları durdurma kararı aldılar. Takımlar resmi açıklama yapılmadan antrenman yapmayacaklar.



