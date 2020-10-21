Shatkar, Madrid’i mat etti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 1. haftasında Real Madrid, ilk yarısını 3-0 geride kapadığı mücadelede Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 3-2 yenildi.
B Grubu'nda yer alan İspanyol Real Madrid, sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i ağırladı.
Ev sahibi ekip, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için 10 futbolcusundan yoksun İspanya gelen rakibi karşısında ilk yarıyı 29. dakikada Tete, 33. dakikada Raphael Varane (kendi kalesine) ve 42. dakikada Manor Solomon'un golleriyle 3-0 geride kapadı.
Turnuva tarihinde 20 yıl sonra ilk kez sahasında oynadığı bir maçın ilk yarısında kalesinde 3 gol gören Real Madrid, ikinci yarının başında Luka Modric ve Vinicius Junior'un golleriyle farkı bire indirdi.
Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen ancak skor üretemeyen eflatun-beyazlılar, gruptaki ilk maçından 3-2 mağlup ayrıldı.
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