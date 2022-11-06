Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Akdeniz ekibi, 2-0 geriye düşse de karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak önemli bir geri dönüşe imza attı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller 35. dakikada Haji Wright, 41 ve 84. dakikalarda Güray Vural ve 45. dakikada Veysel Sarı'dan geldi.
Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 4. dakikada Ebrima Colley ve 19. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Ligde geçen haftada Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 15'e çıkardı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı.