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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

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Lefkoşa’da 19 yaşındaki alkollü sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, çelik bariyerlere çarptı

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Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Lefkoşa’da dün sabahın erken saatlerinde 19 yaşındaki alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı.
71 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Deniz Tutku, yönetimindeki LB 583 plakalı araçla dün sabah 06.30'da Osman Örek Caddesi üzerinde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarptı ve yol içerisine savruldu.
Kaza sonucu araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Ceren Şenyıldız yaralandı. Tutku ve Şenyıldız, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.  
 
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