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Altın, Ünal’ın takımında

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Altın, Ünal’ın takımında
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Necati KÜLAHLILAR
Yonpaş Dumlupınar’ın sezon başında Yenicami’den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mehmet Altın da Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Aydın Yıldızspor takımına transfer oldu.
Kulübünden izinli olarak Aydın Yıldızspor ile görüşen ve anlaşan Mehmet Altın, bugün sabah Türkiye’ye giderken, Aydın Yıldızspor takımına katıldı.
Mehmet Altın, Aydın Yıldızspor takımında forma giyen Ünal Kaya ile birlikte yeni takımını Üçüncü Lige taşımaya çalışacak.
 
 
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