Altın: İyi bir ortam bulduk

Necati KÜLAHLILAR

Türkiye Bölgesel Amatör Ligdeki Aydın temsilcilerinden Aydın Yıldızspor ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Mehmet Altın, Ünal Kaya ile birlikte antrenmanlarını sürdürdüklerini açıkladı.

Aydın Yıldızspor’da iyi bir ortam bulduklarını belirten Mehmet Altın, bulundukları ortama ise alıştıklarını sözlerine ekledi.

