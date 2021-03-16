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Altın: İyi bir ortam bulduk

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Altın: İyi bir ortam bulduk
Necati KÜLAHLILAR
Türkiye Bölgesel Amatör Ligdeki Aydın temsilcilerinden Aydın Yıldızspor ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Mehmet Altın, Ünal Kaya ile birlikte antrenmanlarını sürdürdüklerini açıkladı.
Aydın Yıldızspor’da iyi bir ortam bulduklarını belirten Mehmet Altın, bulundukları ortama ise alıştıklarını sözlerine ekledi.
 
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