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Altay Bayındır, güven veriyor

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Fenerbahçe, sakatlık dönüşü Giresunspor maçıyla birlikte kaleyi Berke Özer'den devralan Altay Bayındır ile çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 23 yaşındaki kaleci 8 maçta kalesinde 6 gol gördü

Altay Bayındır, güven veriyor
Fenerbahçe'de Altay Bayındır güven veriyor. Sarı lacivertliler, 23 yaşındaki kalecisiyle çıktığı son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Ligin 11. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Altay Bayındır'ın yerine kaleyi Berke Özer korumuştu. 
Ligin 12. haftasında Kayserispor maçıyla birlikte 13 hafta ilk 11'de sahaya çıkan Berke Özer, kalesinde 14 gol gördü. Sarı lacivertliler Berke Özer ile çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Giresunspor maçıyla sahalara dönen Altay Bayındır, 8 haftada kalesinde 6 gol gördü. Sarı lacivertliler, Altay Bayındır'ın 11'de sahaya çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
 
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