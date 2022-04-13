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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belirleniyor

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belirleniyor
Son 16 Turu’nda Galatasaray’ı eleyen Barcelona, Almanya’da berabere kaldığı Frankfurt’u NouCamp’ta ağırlayacak.
Bir başka Alman takımı RB Leipzig, mücadelenin ilk ayağında sahadan beraberlikle ayrıldığı Atalanta ile deplasmanda kozlarını paylaşacakken, Lyon ise İngiliz ekibi West Ham’ı konuk edecek. Bu 3 karşılaşma da 1-1 sona ermişti.
Bu sezon aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Rangers, sahasında tur arayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final rövanş maçlarının programı şöyle:
19.45 Atalanta - RB Leipzig (1-1)
22.00 Lyon - West Ham (1-1)
22.00 Rangers - SportingBraga (0-1)
22.00 Barcelona - E.Frankfurt (1-1)
 
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