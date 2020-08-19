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Ali Özay, Dörtyol’la yol ayrımında

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Ali Özay, Dörtyol’la yol ayrımında
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Dörtyol’da başkan Erhan Öztürk ve yönetim mevcut oyuncuları ile yapmış olduğu toplantı sonrasında anlaşmaya varılarak kadro korunurken, anlaşmaya varılamayan Ali Özay Çelik yollar ayrılacak.
Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez 1. Ligde mücadele eden ve ligi başarılı bir şekilde sonlandıran Dörtyol Spor Kulübünde başkan Erhan Öztürk ve yönetim, Ali Özay Çelik ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı.
Yeşil beyazlı ekip Dörtyol’da savunmada başarılı bir performans ortaya koyarak katkı sağlayan Ali Özay Çelik gelen teklifleri değerlendirecek. 
 
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