Alanyaspor, Galatasaray'ı 90+5'te geçti

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki ekibin zorlu mücadelesinde 3 puanı alan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.

Ev sahibi ekip 34. dakikada Falcao'nun penaltıdan attığı golle öne geçerken, konuk ekip 43. dakikada Babacar'ın serbest vuruştan attığı golle eşitliği sağladı.

Sarı Kırmızılılar'da Etebo ilk yarının uzatma anlarında ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kalırken, 90+5'te Davidson skorda son sözü söyledi.

Galatasaray bu sonucun ardından 7 puanda kalırken, lider Alanyaspor ise puanını 13'e yükseltti.

