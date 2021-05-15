Alaniçi’nde lig heyecanı

Alaniçi Spor Kulübü yönetim kurulu, kulübün kaydını yenileyerek resmileştirirken, Ahmet Arıtaş köy gençliğini organize ederek antrenman yaptırmaya başladı

Yıllardır faaliyette olmayan Alaniçi Spor Kulübü, yeniden liglere dönmek için hazırlıklarına başladı.

Mehmet Nizam başkanlığında oluşturulan Alaniçi Spor Kulübü yönetim kurulu kulübün kaydını yenileyerek resmileştirdi.

Alaniçi olan deneyimli futbolcu Ahmet Arıtaş ise köy gençliğini organize ederek antrenman yaptırmaya başladı. Bölge sahalarında antrenman yapan Alaniçi gençliği, Süper Lig tecrübesi de bulunan Ahmet Arıtaş’ın liderliği hazırlık maçları da yapıyor.

Sarı siyahlı kulüp formalarını da hazırlatırken, gelecek yıl BTM İkinci Ligin oynatılması durumunda liglere katılacak.

