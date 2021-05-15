Drag yarışı tanıtımları başladı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneğinin (KKDSOD) düzenleyeceği ilk yarışın hazırlıkları devam ediyor.
İsmet Tufan başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği yönetim kurulunun 5 Haziran Cumartesi günü Akıncılar Tünel’de gerçekleştirecekleri dragyarışının tanıtımları başladı. 6 saatlik Cahit Necipoğlu Oto – Moto yarışı, 17:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
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