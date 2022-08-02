Alaniçi futbolcularına ağır cezalar

BTM 2. Lig grup maçlarının son haftasında Ötüken ile Alaniçi arasında oynanan maçta kırmız kartla oyun dışında kalan 3 Alaniçi futbolcusuna toplam 12 maç ceza verildi

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI 2 Maç: Bülent Eminoğlu (Çamlıbel SK)



3 Maç Emin Berk (Kırıkkale TSK)



3 Maç ErcemKarapaşa (Mevlevi SK)



1 Maç: Emre Hayırlar (Mevlevi SK)



3 Maç: Emre Koran (Alaniçi YSK)



4 Maç: Sedat Akar (Alaniçi YSK)



5 Maç: Ogün Baturay (Alaniçi YSK) TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Mehmet Ali Beşiktaş (Şirinevler YSK)

2 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Serhat Doğan (Yeşil HarnıpKozanköy SK) Yunus Yılmaz (Korkuteli SD) Malik Sercan Gök (Ötüken TKOSK)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 29-30-31 Temmuz 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.BTM KURULU KARARLARI31 Temmuz 2022 tarihinde Ötüken TKOSK ile Alaniçi YSK arasında oynanan İktisatbank BTM 2. Ligi 6. grup müsabakasında, Alaniçi YSK’nın 112080 lisan numaralı Sedat Akar rakibine yönelik şiddetli hareket sonrası sergilediği davranışlar sebebiyle, KTFF DT 43/2 ve 35/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.Yine ayni müsabakada, Alaniçi YSK’nın 103472 lisan numaralı Ogün Baturay çift sarı kart sonrası hakeme yönelik kişilik haklarına saldırması sonrasında KTFF DT 88/4 ve 44/1 (a) uyarınca 5 müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi