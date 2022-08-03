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Maymun çiçeği Kıbrıs’a sıçradı

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Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

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Maymun çiçeği Kıbrıs’a sıçradı

Kıbrıs’ın güneyinde ilk maymun çiçeği vakasının dün belirlendiği öğrenildi Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maymun çiçeğinde muzdarip şahsın 40 yaşında bir erkek olduğu, yapılan testte maymun çiçeği vakasının belirlendiği, Lefkoşa Genel  Hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan moleküler laboratuvar testinde bunun doğrulandığı kaydedildi.
Yakın geçmişte yurtdışına seyahat etmiş olan şahsın, maymun çiçeği vakalarına özgü semptomlar gösterdiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, sözkonusu vakayla ilgili tüm ilgili protokolların uygulandığı ve sözkonusu şahsın halen Lefkoşa Genel Hastanesi’nde izole edilerek takibinin yapılmakta olduğu kaydedildi. Lefkoşa Genel Hastanesi, maymun çiçeği için referans hastanesi olarak belirlenmişti.
 
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