Aktaş: Borçsuz bir kulüp olduk

Menderes Aktaş, “Kulübün mali olarak toparlanması için oldukça özverili olarak çalıştık. Yaptığımız birikimlerle borçsuz bir kulüp olarak, maddi açıdan birikime gittik.” açıklamasını yaptı

BTM Birinci Lig kulüplerinden Vadili’de olağan genel kurulu kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

Olağan genel kurulda kulüp başkanı Menderes Aktaş’tan başka aday çıkmadığı için, üyelerin onayı ile yeniden kulüp başkanı seçildi. Menderes Aktaş kısa süre içerisinde yönetim kurulunu ve görev dağılımını açıklayacak.

Olağan genel kurulda divan başkanlığını Buğra Tuğral, divan sekreterliklerini ise Dündar Gürpınar ile Ejder Şimşek yaptı. Genel kurulda 2 yıllık faaliyet ve mali raporlar okunarak oy birliği ile aklandı. Genel kurul sonra açıklamalarda Menderes Aktaş, şu açıklamaları yaptı:

“Katılımlarından dolayı üyelere teşekkür ederim. Pandemiden dolayı faaliyetlere verilen arada, kulübün mali olarak toparlanması için oldukça özverili olarak çalıştık. Yaptığımız birikimlerle borçsuz bir kulüp olarak, maddi açıdan birikime gittik.

Önceliğimizi alt yapımızda ciddi bir yapılanmaya gitmeye verdik. Yapılan yatırımlarla alt yapıda sporcu sayısını artırdık. Şu an alt yapıda 100 yakın sporcu ile devam ediyoruz.”

