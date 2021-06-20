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Hamitköy’de Babalar Günü sahada kutlandı

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Hamitköy’de Babalar Günü sahada kutlandı
Hamitköy Futbol Akademisi, Fırat Deniz Koordinatörlüğünde çalışmalarına devam ederken, Babalar Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Hamitköy Futbol Akademisi bünyesinde eğitim gören çocuklar, babalarıyla birlikte maç oynadılar. Esat Erdoğmuş Stadında oynanan maça çocuklar ve babalar büyük ilgi gösterdiler.
Keyifli anların yaşandığı maçı Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ve teknik direktör Ahmet Sakallı da izlediler.
 
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