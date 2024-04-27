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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 29. hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 29. hafta günün sonuçları ve yarının programı
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AKSA SÜPER LİG
Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova: 7 – 0
Larnaka Gençler Birliği – Göçmenköy: 1 – 0
Doğan Türk Birliği – Mesarya: 4 – 0
Yeniboğaziçi – Küçük Kaymaklı: 1 – 2
Cihangir – Türk Ocağı: 9 – 0
China Bazaar Gençlik Gücü – Lefke: 1 – 1
Karşıyaka – Dumlupınar:  6 – 2
28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı, Ali Özer
AKSA 1. LİG
28 NİSAN PAZAR, SAAT 16:00
Mormenekşe – Yalova, Osman Ergün Mehmet Stadı, Hakan Ünal
Girne Halk Evi – Ozanköy, Mete Adanır Stadı, Tufan Çerçioğlu
Çanakkale – Esentepe, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fehim Dayı
Binatlı – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı, Ferhat Tuna
Yılmazköy – Lapta, Mustafa Üçöz Stadı, Abdullah Genç
Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu, Esat Erdoğmuş Stadı, Emre Öztaşlı
Düzkaya – Maraş, Nihat Bağcıer Stadı, Burak Mandralı
Değirmenlik – Geçitkale, Sadık Cemil Stadı, Mustafa Çukur
 
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