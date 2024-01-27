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Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
Sağlık Bakanlığı Covid-19 hatırlatma dozu aşılarına pazartesi başlanacağını duyurdu
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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 16. Hafta günün sonuçları

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Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 16. Hafta günün sonuçları
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SÜPER LİG
BUGÜN
China B.G.Gücü-K.Kaymaklı: 1 – 3
Cihangir-Mesarya: 3 – 0
Yeniboğaziçi-Göçmenköy. 0 – 3
M.Karşıyaka-Türk Ocağı: 2 – 1
28 OCAK 2024, PAZAR
14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-A.Yeşilova (Kerem Eran)
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-Lefke (Ali Özer)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Yenicami (Fehim Dayı)
29 OCAK 2024, PAZARTESİ
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-Mağusa T.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
 
1.LİG
BUGÜN
Dem’s Cons.Çanakkale-Girne H.Evi: 4 – 1
Düzkaya-Lapta: 2 – 1
Geçitkale-Ü.Maraş: 2 – 0
M.H.Yılmazköy-Esentepe: 1 – 1
M.Değirmenlik-Baf Ü.Yurdu: 2 – 0
28 OCAK 2024, PAZAR
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Yalova (Mustafa Öztugay)
14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Gönyeli (Ferhat Tuna)
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Mormenekşe (Turgay Misk)
 
 
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