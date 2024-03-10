banner913
banner932
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
22 0
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
Şanlı direnişin 60'ncı yılı
46 0
 
Gençler, başkentte coştu
Gençler, başkentte coştu
25 0
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
YÖDAK’tan izin almadan üniversite açıldığı tespit edildi
109 0
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
Lefkoşa Bedesten’de yarın Dünya Kadınlar Günü Konseri yapılıyor
45 0
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
24 0
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
IMF: Süveyş Kanalı'ndaki ticaret iki ayda yıllık yüzde 50 azaldı
22 0
banner1012

Aksa Ligleri 22. Hafta sonuçları

banner974
Aksa Ligleri 22. Hafta sonuçları
banner971
Aksa Süper Lig
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Pera L Gençler Birliği: 1 – 5
Çetinkaya – Yeniboğaziçi: 4 – 1
Küçük Kaymaklı – Mesarya: 0 – 2
Lefke – Alsancak Yeşilova: 1 – 1
Türk Ocağı – Göçmenköy: 1 – 4  
Cihangir – Doğan Türk Birliği: 4 – 2
Dumlupınar – Yenicami: 2 – 1
Karşıyaka – Mağusa Türk Gücü: 1 – 3
 
Aksa Birinci Lig
Düzkaya – Çanakkale: 2 – 1
Lapta – Gönyeli: 0 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Esentepe: 0 – 1
Maraş – Yalova: 1 – 1
Geçitkale – Girne Halk Evi: 5 – 1
Hamitköy – Binatlı: 0 – 1
Ozanköy – Yılmazköy: 0 – 2
Değirmenlik – Mormenekşe: 0 – 0
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.