Aksa Ligleri 22. Hafta sonuçları

Aksa Süper Lig
ChinaBazaar Gençlik Gücü – Pera L Gençler Birliği: 1 – 5
Çetinkaya – Yeniboğaziçi: 4 – 1
Küçük Kaymaklı – Mesarya: 0 – 2
Lefke – Alsancak Yeşilova: 1 – 1
Türk Ocağı – Göçmenköy: 1 – 4
Cihangir – Doğan Türk Birliği: 4 – 2
Dumlupınar – Yenicami: 2 – 1
Karşıyaka – Mağusa Türk Gücü: 1 – 3
Aksa Birinci Lig
Düzkaya – Çanakkale: 2 – 1
Lapta – Gönyeli: 0 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Esentepe: 0 – 1
Maraş – Yalova: 1 – 1
Geçitkale – Girne Halk Evi: 5 – 1
Hamitköy – Binatlı: 0 – 1
Ozanköy – Yılmazköy: 0 – 2
Değirmenlik – Mormenekşe: 0 – 0
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