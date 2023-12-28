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Atatürk anısına koştular
Atatürk anısına koştular
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Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu
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“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
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“Niyetleri DAÜ’yü elden çıkarmak”
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Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor
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Aksa Ligleri 15. hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Ligleri 15. hafta günün sonuçları ve yarının programı
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SÜPER LİG 
BUGÜN
Doğan T.Birliği-Göçmenköy: 1 – 0
China B.G.Gücü-Türk Ocağı: 4 - 2
Y.Dumlupınar-Çetinkaya: 3 - 1
29 ARALIK 2023, CUMA
14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Yenicami (Mehmet Sezener)
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-A.Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu) 14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Mesarya (Fehim Dayı)
14.00 Cihangir Stadı Cihangir-K.Kaymaklı (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Lefke (Hüseyin Eyyüpler)
1.LİG
Dün
Dem’s Cons.Çanakkale-Yalova: 7 – 1
Bugün
Mormenekşe-Girne H.Evi: 1 – 1
Binatlı-Esentepe: 2 – 1
Hamitköy-Lapta: 2 - 1
29 Aralık 2023, Cuma
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.Hacıali Yılmazköy-Gönyeli (Evren Karademir)
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Baf Ü.Yurdu (Hakan Ünal)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Ü.Maraş (Mustafa Torun) 14.00 Geçitkale Stadı Geçitkale-Ozanköy (İsmail Ercan)
 
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