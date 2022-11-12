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AKSA Futbol Liglerinde 8. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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AKSA Futbol Liglerinde 8. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-Yenicami: 1 – 2
BUGÜN
Cihangir-Miracle Değirmenlik: 2 – 1
Mesarya-MeritA.Yeşilova:     0 – 0
Doğan T.Birliği-Hamitköy :   1 – 1
Lefke-MağusaT.Gücü:            1 – 2
13 Kasım 2022, Pazar
14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Türk Ocağı (Utku Hamamcıoğlu)
14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Gönyeli (Fehim Dayı)
14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-ChinaB.G.Gücü (Hüseyin Eyyüpler)
 
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Yeniboğaziçi-Mormenekşe: 2 – 2
Yenierenköy-Dörtyol:  0 – 0
Düzkaya-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 1  
Lapta-Girne Halk Evi: 1 – 0
İncirli-Baf Ülkü Yurdu: 0 – 2
Ünimar Maraş-Yalova : 0 – 0
13 Kasım 2022, Pazar
14.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Esentepe (Serkan Şimşek)
14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Miracle Karşıyaka (Ali Özer)
 
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