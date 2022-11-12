“Külliyeye Hayır” yürüyüşü yapıldı

Yürüyüş, Lefkoşa Kermiya Çemberi'nde başlayıp, Osman Örek Caddesi’nde, yerleşke inşaatının önünde sona erdii. Yürüyüş, Lefkoşa Kermiya Çemberi'nde başlayıp, Osman Örek Caddesi’nde, yerleşke inşaatının önünde sona erdii.

Abdullah Korkmazhan, konuşmasında, yerleşke inşaatına işaret ederek, bugünkü yürüyüşün “Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan dayatmalara karşı” bir eylem olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk toplumunun iradesi ve yaşam biçimine sürekli baskı uygulandığını iddia eden Korkmazhan, demokrasi güçlerinin en geniş birlikteliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Korkmazhan, yerleşkenin sadece bir inşaat olarak görülmemesi gerektiğini belirterek,

“Bağımsızlık Yolu, BKP,Baraka Kültür Merkezi, CTP, ÇAĞ-SEN, DEV-İŞ, DAÜ-SEN, EL-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kamu Emekçileri Sendikası, KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, Kıbrıs Türk Barış Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Sol Hareket, Turizm Emekçileri Sendikası, TDP-TKP, YKP, Yeşil Barış Hareketi”

Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinden oluşan Külliyeye Hayır Platformu bugün “Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi” inşaatına karşı yürüyüş düzenledi.Sol Hareket Genel Sekreteri Abdulah Korkmazhan platform adına burada bir konuşma yaptı.Osman Örek Caddesi, eylem nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. Yürüyüş sırasında polis bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları anımsatara, eleştirdi.Külliye Hayır Platformu şu örgütlerden oluşuyor: