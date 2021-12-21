AKSA Futbol Ligleri'nde 2.devrenin başlangıç tarihi değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu AKSA Ligleri'nde 2.devrenin başlangıç tarihini bir hafta erteledi.

Açıklama şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak 2021-2022 Sezon Planlaması’nda AKSA Ligleri’nde 2.devrenin 22-23 Ocak 2022 tarihinde başlayacağını açıklamıştık. Bu bağlamda ülkede yaşanan gelişmeler ışığında 23 Ocak 2022 tarihinde erken seçim kararı alınmıştır. KTFF Yönetim Kurulu olarak gerçekleşecek milletvekili seçiminde birçok futbolsever, kulüp yöneticisi ve kulüp başkanının görevli olmasından dolayı AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri’nde 2.devrenin başlangıç tarihinin 29-30 Ocak 2022 olarak değiştirildiğini spor kamuoyunun bilgisine sunarız.

KTFF Yönetim Kurulu"