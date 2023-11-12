Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları

Süper Lig
China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği: 1- 1
K.Kaymaklı-Göçmenköy: 1 – 1
Lefke-Yenicami: 2 – 0
M.Karşıyaka-Pera L.G.Birliği: 2 – 2
T.Ocağı-A.Yeşilova : 1 – 2
Çetinkaya-Mesarya: 4 – 0
Cihangir-Yeniboğaziçi: 4 – 0
13 Kasım 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)
1.LİG
Hamitköy-Hacıali Yılmazköy 2 – 0
Ozanköy-Gönyeli. 0 – 0
Baf Ü.Yurdu-Yalova: 1– 3
Ünimar Maraş-Girne H.Evi. 3 – 0
Düzkaya-Binatlı: 3 – 0
Lapta-Esentepe: 0 – 3
Geçitkale-Mormenekşe: 4 – 1
M.Değirmenlik-Dem’s Çanakkale: 0 – 1
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