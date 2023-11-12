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Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları
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Süper Lig
China B.G.Gücü-Doğan T.Birliği: 1- 1
K.Kaymaklı-Göçmenköy:       1 – 1
Lefke-Yenicami:                     2 – 0
M.Karşıyaka-Pera L.G.Birliği: 2 – 2
T.Ocağı-A.Yeşilova :              1 – 2
Çetinkaya-Mesarya:               4 – 0
Cihangir-Yeniboğaziçi:           4 – 0
13 Kasım 2023, Pazartesi
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Y.Dumlupınar-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)
 
1.LİG
Hamitköy-Hacıali Yılmazköy 2 – 0
Ozanköy-Gönyeli.                            0 – 0
Baf Ü.Yurdu-Yalova:             1– 3
Ünimar Maraş-Girne H.Evi.   3 – 0
Düzkaya-Binatlı:                    3 – 0
Lapta-Esentepe:                     0 – 3
Geçitkale-Mormenekşe:                   4 – 1
M.Değirmenlik-Dem’s Çanakkale: 0 – 1
 
 
 
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