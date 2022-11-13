Aksa Futbol Ligleri 8. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-Yenicami: 1 – 2
Cihangir-Miracle Değirmenlik: 2 – 1
Mesarya-MeritA.Yeşilova: 0 – 0
Doğan T.Birliği-Hamitköy : 1 – 1
Lefke-MağusaT.Gücü: 1 – 2
Y. Dumlupınar-Türk Ocağı: 1 – 0
Çetinkaya-Gönyeli: 1 – 2
K.Kaymaklı-ChinaB.G.Gücü: 0 – 0
AKSA 1.LİG
Yeniboğaziçi-Mormenekşe: 2 – 2
Yenierenköy-Dörtyol: 0 – 0
Düzkaya-M.HacıaliYılmazköy:1 – 1
Lapta-Girne Halk Evi: 1 – 0
İncirli-Baf Ülkü Yurdu: 0 – 2
Ünimar Maraş-Yalova : 0 – 0
Pera Gençler Birliği-Esentepe: 1 – 1
Binatlı-Miracle Karşıyaka: 1 – 2
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