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Aksa Futbol Ligleri 19. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 19. Hafta sonuçları
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SÜPER LİG
Türk Ocağı-Çetinkaya: 0 – 5
Pera L.G.Birliği-Doğan T.Birliği: 1 – 1
K.Kaymaklı-Lefke: 2 – 1
Mesarya-T.H.Dumlupınar: 1 – 1
A.Yeşilova-China B.G.Gücü 1 – 1
Mağusa T.Gücü-Yeniboğaziçi: 7 – 1
Yenicami-Cihangir: 0 – 3
19 Şubat 2024, Pazartesi
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-M.Karşıyaka (Osman Özpaşa)
 
1.LİG
Dem’s Cons.Çanakkale-Binatlı: 1 – 2
Baf Ü.Yurdu-Ozanköy. 3 – 1
Lapta-Ü.Maraş: 3 – 2
Gönyeli-Geçitkale: 3 – 0
Mormenekşe-M.H.Yılmazköy: 1 – 1
Girne H.Evi-Hamitköy: 1 – 0
Yalova-Düzkaya: 1 – 0
Esentepe-M.Değirmenlik: 0 – 4
 
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