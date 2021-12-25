Girne Akçiçek Hastanesi'nden Lefkoşa'ya uzanan hayata tutunma hikayesi

Girne Akçiçek hastanesinin başarılı operasyonu sonrası hayatı kurtarılan bir hastanın durumuyla ilgili Dr. Özcan Hüdaverdi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dün yaşanan olayı aktardı.

Dr. Özcan Hüdaverdi “Saat: 07.58 Girne Akcicek Hastanesi 55 yaşındaki hastamız göğüs ağrısı ile 112’ yi aradı.

Hastamız acil servise geldiği sırada kalbi ve solunumu durdu. Hastamızı entübe ederek kalbine elektroşok uygulayarak hayata tutunmasını sağladık.

Hastamıza 15-20 kez elektro şok vererek ritmini normale getirdik.

Hastamızın nabız ve tansiyon kontrolünü sağladıktan sonra Lefkoşa Devlet hastanesi kardioloji doktorlarımızla istişare içinde olup vakamızın durumunu bildirdik.

Tüm ekip seferibirlik içerisinde nefesimizi tutarak Ambulansla Lefkoşaya sevk için hazırlandık.

Ambulansla Lefkoşa Dr Burhan Nalbanoğlu hastanesine sevk edeceğimiz sırada kalbi tekrar durdu ve 5-6 kez elektroşok verdik. Yol boyunca kalbi duran hastamıza kalp masajı ve sayamadığım elektroşok uyguladık.

Hatırladığım tek şey hemşire hanıma destek olup kalp masajı yapmamız.

Lefkoşa Devlet Hastanesine girdiğimiz anda seferi birlik devam ediyordu ve hastamızı hemen anjio ünitesine götürdük. Saniyeler içinde ana damarı tıkalı olan hastamızın damarı açıldı.

Bugün emeği geçen tüm sağlıkçılarımıza canı gönülden teşekkür ederim.

Dr hasan feray, Dr cenk conkbayır, Dr doğukan yazıcı Dr recep, Dr Beyhan Berova, dr Eser Varış Kevser Altun ,Nejlan Erol Şimşek, gübahar hemşire, Ömer Tabur, Teslime Uyar Karamansoylu, gülşah hemşire, filiz hemşire, 112 deki ekibimize.

Hatırlayamadığım tüm kanatsız melekler.

Asansörü tut dediğim vatandaşımıza.

Emeği geçenlere teşekkür ederim

Hastamıza acil şifalar diliyoruz????”