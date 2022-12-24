Aksa Futbol Ligleri 14. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-ChinaB.G.Gücü: 3 – 3
Hamitköy-Gönyeli: 4 – 3
Doğan T.Birliği-Türk Ocağı: 2 – 0
Yonpaş Dumlupınar-Çetinkaya: 1 – 1
MeritA.Yeşilova-Miracle Değirmenlik: 0 – 4
Yenicami-MağusaT.Gücü (Osman Özpaşa)
Mesarya-K.Kaymaklı: 1 – 0
Cihangir-Lefke: 1 – 0
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Düzkaya-Esentepe: 2 – 2
Dörtyol-Girne Halk Evi: 1 – 1
M.HacıaliYılmazköy-BafÜ.Yurdu: 1 – 0
Pera L. Gençler Birliği-İncirli: 0 – 0
Miracle Karşıyaka-Mormenekşe : 2 – 1
Yenierenköy-Yalova: 1 – 0
Binatlı-Ünimar Maraş: 3 – 2
Yeniboğaziçi – Lapta: 2 – 0
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