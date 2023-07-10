Akova Vuda Genel kurul yapacak

BM 1. Lig’in doğu bölgesi takımlarından Akova Vuda Spor Kulübü 12 Temmuz Salı akşamı olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor.

Kulüp lokalinde yapılacak olan genel kurulda, mali ve faaliyet raporları okunarak onaya sunulduktan sonra başkanlık seçimi yapılacak.

Mevcut başkan Şuayıp Çelme’nin başkanlığa aday olma konusunda karar veremediği ve şu ana kadar başka bir adayın olmadığı bildirildi.





