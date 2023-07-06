Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Edinilen bilgiye göre akaryakıt ürünlerine litrede 1 ile 1,25 TL civarında zam yapılacak.
Euro Dizel ile Gazyağı'na 1 TL, 95 ve 98 Oktan benzine ise 1,25 TL litrede zam yapılması planlanıyor.
Buna göre;
Kurşunsuz 95 Oktan benzin 24,25 TL’den 25,50 TL’ye
Kurşunsuz 98 Oktan benzin 24,78 TL’den 26,05 TL’ye
Euro Dizel 22,14 TL’den 23,14 TL’ye
Gazyağı 22,14 TL’den 23,14 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
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