Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Edinilen bilgiye göre akaryakıt ürünlerine litrede 1 ile 1,25 TL civarında zam yapılacak.

Euro Dizel ile Gazyağı'na 1 TL, 95 ve 98 Oktan benzine ise 1,25 TL litrede zam yapılması planlanıyor.

Buna göre;

Kurşunsuz 95 Oktan benzin 24,25 TL’den 25,50 TL’ye

Kurşunsuz 98 Oktan benzin 24,78 TL’den 26,05 TL’ye

Euro Dizel 22,14 TL’den 23,14 TL’ye

Gazyağı 22,14 TL’den 23,14 TL’ye yükselmesi bekleniyor.