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Akademiler Hüseyin Akil Hoca anısına oynayacak

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Akademiler Hüseyin Akil Hoca anısına oynayacak
Mağusa Türk Gücü Kulübü’nün kurucularından Hüseyin Akil Hoca anısına düzenlenen öz kaynak turnuvası bugün Canbulat Stadında başlıyor.
Mağusa Türk Gücü Akademisi tarafından organize edilen ve üç ayrı yaş kategorisinde yapılacak olan Hüseyin Akil Hoca Anı Turnuvası 6 ve 7 Ağustos tarihlerinde saat 16:00 da başlayacak.
Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Gönyeli, K.Kaymaklı, Cihangir, Değirmenlik ve İskele Trabzonspor 1461 akademilerinin katılacağı turnuvaya sporseverler davet edildi.
 
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