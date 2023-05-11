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Ahmet Sami Topcan Kupası sahibini buluyor

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Ahmet Sami Topcan Kupası sahibini buluyor
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Kıbrıs Türk Futbol Fedrasyonu’nun organize ettiği Ahmet Sami Topcan Kupası Cuma gecesi Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanacak. Geleneksel hale getirilen ve Süper A2 Ligi şampiyonu ile Birinci A2 Ligi şampiyonunun karşı karşıya geldiği kupa karşılaşmasında bu yıl Mağusa Türk Gücü ile Yeni Boğaziçi mücadele edecek. Karşılaşmanın orta hakemliğini Burak Mandıralı yapacak.
Son olarak geçtiğimiz sezon yapılan Ahmet Sami Topcan Kupası’nı Mağusa Türk Gücü A2 takımı kazanmıştı. Bu zorlu mücadele yarın gece saat 19.00’da başlayacak ve BRT2’den naklen yayınlanacak.
 
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