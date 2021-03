Adem Şenel trombosit yardımı bekliyor

Futbolumuza önemli hizmetleri geçmiş olan eski hakem ve gözlemcilerinden Adem Şenel, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi görüyor.

Acil olarak trombosit ihtiyacı olan Adem Şenel ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği yardım çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinden yapılan yardım çağrısı şöyle:

“Devlet Hastanesinde yatan, MHK eski üyesi Adem Şenel hocamız için acilen B rhtrombosite ihtiyaç vardır. Adem hocamızın oğlu, Serden Şenel ile iletişime geçilebilir.Tel no: 05338648400Ayrıca, Şeren Şenel'in tel no: 05428766978

Not: Trombosit ihtiyacı olduğundan dolayı, Brh kanın hem negatifi hem de pozitifi uygundur.”