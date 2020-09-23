Çalıştığı işyerini dolandırıp Türkiye’ye kaçtı

Girne'deki MİR İletişim'de uzun yıllardır çalışan Ümit G. isimli şahıs, hem işletme sahibine hem de müşterilere ait cihazları çaldı ve Türkiye’ye kaçtı



Şirkette uzun yıllardır çalışan Ümit G. isimli şahıs, işletme sahibi Fırat Ayrılmazkardeşler’e ait dizüstü bilgisayarı, cihaz tamirinde kullanılan aletleri ve iki müşteriye ait cihazı alıp, gemiyle Türkiye’ye kaçtı.

Ancak hırsız, çaldığı cihazların yanında, şirketin ve çalınan cihazlardaki rehberleri de kopyalayarak, özellikle kadın numaralarını belirledi ve Whatsapp üzerinden sapık mesajlar gönderdi.

Yaşananlar üzerine maddi – manevi ciddi kayıplar yaşadıklarını ifade eden şirket direktörlerinden Fırat Ayrılmazkardeşler, sosyal medyadan bir video yayınlayarak açıklamalarda bulundu, yaşananların detaylarını aktardı.

Olayın bir hafta kadar önce yaşandığını, pazartesi akşamı söz konusu şahsın cihazları ve rehberleri alarak kayıplara karıştığını, zanlın evine gittiğini ancak evinde de bulamayınca polise haber verdiğini ifade eden Ayrılmazkardeşler, şöyle devam etti:

“Polis arkadaşlar Muhaceret Dairesi’ne sordurdu ve Ümit G’nin gemiyle sabah saatlerinde adadan ayrıldığını ve Türkiye’ye gittiğini öğrendik. Ben aldığı cihazlar noktasında değilim. Benim adıma kadınlara sapıkça mesaj atması, sapıkça ithamlarda bulunması… Bunlar hiç güzel şeyler değil. İşletme olarak ciddi zarar gördük ve görmeye de devam ediyoruz…”

