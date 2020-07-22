Ozanköy, son yıllarda yaşadığı yönetimsel sorunlardan dolayı BTM Birinci Lige kadar düşerken, K-PET Birinci Ligde oynatmak için futbolcu bulmakta dahi zorlandı.

Esentepe maçına kadroyu oluşturamadığı için çıkamayan Ozanköy, bazı maçlara da 11 kişi ile gidebildi. Zor zamanda kulübüne sahip çıkan futbolculardan biri ise ilerleyen yaşına rağmen Serkan Can, oldu.

Serkan Can, 46 yaşında sahalarda takımı için mücadele ederken, takımının K-PET Birinci Ligdeki son maçı olan Lapta maçına da kaptan olarak çıktı.

