Gaziveren farklı geliyor

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize ettiği BTM İkinci Ligi 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

BTM İkinci Lige iddialı hazırlanan takımlardan olan Gaziveren de hazırlık maçlarında elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Gaziveren son hazırlık maçında Alayköy’ü 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Denizli Bilal İyigün Stadında oynanan maçta Gazivern rakibini, Mehmet Servet, Beşir, Mehmet Sergey ve biri penaltıdan olmak üzere Ercan Oyal’ın 2 golleriyle 5-0 mağlup etti.

