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1461 İskele Trabzonspor Köseoğlu'na emanet

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1461 İskele Trabzonspor Köseoğlu'na emanet
BTM 1. Lig'in İskele temsilcisi 1461 İskele Trabzonspor antrenörünü belirledi.
Başkan Tayfun Köksal ile yönetici Sebahattin Kırmıyüz bugün kulüp lokalinde biraraya geldiği genç ve başarılı antrenörlerimizden Vural Köseoğlu ile her konuda anlaşma sağlayarak el sıkıştı.
1461 İskele Trabzonspor Kulübü bu sezon hedefini 2. Lig olarak belirledi.
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