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Son şampiyon galibiyetle başladı

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Otoritelere göre Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en zor grubu olan F Grubu'nda heyecan bugün başladı. İlk maçta son şampiyon Portekiz, ev sahiplerinden Macaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı

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Son şampiyon galibiyetle başladı

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu heyecanı başladı.

Budapeşte'de, Macaristan'ın ev sahipliğinde oynanan Macaristan-Portekiz maçında Cüneyt Çakır düdük çaldı.

Karşılaşma, 3-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.

Uzun süre aradığı golü bulamayan Fernando Santos'un ekibi, 84. dakikada Raphael Guerreiro'nun savunmadan sekerek ağlarla buluşan şutuyla öne geçti.

Bu golden üç dakika sonra, kazanılan penaltıda topu filelere gönderen Cristiano Ronaldo, durumu 2-0'a getirdi.

90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo, farkı 3'e çıkarttı ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Bu sonuçla son şampiyon Portekiz, turnuvaya galibiyetle başladı. İki ekip, EURO 2016'da da grup aşamasında karşılaşmış ve mücadele 3-3 sonuçlanmıştı.

Cristiano Ronaldo, attığı gollerle Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

Macaristan'da Fenerbahçeli Attila Szalai, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kasımpaşa'da ter döken Kevin Varga da 90. dakikada oyuna dahil oldu.

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