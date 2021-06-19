Herşey vardı, ama gol yoktu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaştı. Mücadele, 0-0 eşitlikle noktalandı.
İlk maçında Hırvatistan'ı mağlup eden İngiltere, bu sonuçla 4 puana ulaştı.
Çekya mağlubiyetinin ardından İngiltere'nin karşısına çıkan İskoçya ise ilk puanını aldı.
İngiltere, son maç gününde Çekya'nın rakibi olacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.
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