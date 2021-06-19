Herşey vardı, ama gol yoktu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) D Grubu maçında İngiltere ile İskoçya kozlarını paylaştı. Mücadele, 0-0 eşitlikle noktalandı.

İlk maçında Hırvatistan'ı mağlup eden İngiltere, bu sonuçla 4 puana ulaştı.

Çekya mağlubiyetinin ardından İngiltere'nin karşısına çıkan İskoçya ise ilk puanını aldı.

İngiltere, son maç gününde Çekya'nın rakibi olacak. İskoçya ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

