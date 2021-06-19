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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

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İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi

 

İran'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu. 

Resmi olmayan sonuçlara göre muhafazakar aday Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı oldu.

Reformist aday eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, muhafazakar adaylar eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi de yaptıkları açıklamalarla Reisi'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de yaptığı açıklamada halkın seçtiği cumhurbaşkanının belli olduğunu belirterek 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini dile getirdi.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi, dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in muhtemel halefi olarak gösteriliyor.

Sertlik yanlısı bir hakim olarak, 80'lerde binlerce rejim muhalifinin idam kararına imza atan dört hakimden biriydi.

1988'de Halkın Mücahitleri Örgütü üyelerine toplu idamın arkasındaki isim olarak tanınıyor.

Ekonomik vaatleriyle halkın dikkatini çeken ve yolsuzlukla mücadele sözü veren Reisi direniş ekonomisini savunuyor.

Reisi, 2017 seçimlerinde Hasan Ruhani'ye karşı yarıştığı seçimi kaybetmişti.

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