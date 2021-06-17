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Belçika'ya galibiyet Kevin De Bruyne'den

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu mücadelesinde Danimarka, Belçika'yı ağırladı. Belçika, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 6 puanla gruptaki liderliğini sürdürdü

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Belçika'ya galibiyet Kevin De Bruyne'den

EURO 2020'ye Rusya galibiyetiyle başlayan Belçika ile ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Finlandiya'ya mağlup olan Danimarka, B Grubu ikinci mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanan maçı Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetti.

Danimarka, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Yussuf Poulsen'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan kısmında başka gol olmayınca devreye 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda Kevin De Bruyne'nin oyuna girmesiyle daha etkili ataklar gerçekleştiren Belçika, aradığı golü 55. dakikada De Bruyne'nin asistinde Thorgan Hazard'ın ayağından buldu.

Beraberlik golünden sonra da etkili oyununu sürdüren Kırmızı Şeytanlar, 71'de ise öne geçmeyi başardı. İlk golün asistini yapan Kevin De Bruyne, Eden Hazard'ın pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı etkili vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

İyi başladığı ve zaman zaman etkili oynadığı maçta geriye düşen Danimarka, karşılaşmanın kalan kısmında baskısını arttırsa da gol bulamayınca mücadele 2-1 Belçika'nın üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla çıktığı 2 maçı da kazanan Belçika, puanını 6'ya çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Şampiyonadaki ikinci maçından da mağlup ayrılan Danimarka ise B Grubu'nun son sırasında kaldı.

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