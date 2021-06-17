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26 bin doz Sinovac aşısı daha geldi

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26 bin doz Sinovac aşısı daha geldi
Türkiye’den, KKTC’ye 26 bin doz Sinovac aşısı daha gönderildi. Türkiye’den gelen koronavirüs aşı sayısı 216 bin doza ulaştı.

Aşıları taşıyan uçak, akşam saatlerinde Ercan Havalimanı’na indi.

Son sevkiyatla birlikte Türkiye'den gelen koronavirüs aşı sayısı 216 bin doza ulaştı.

KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 21 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı gelmiş durumda.

Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 146 bin 525'e ulaşabilecek.

Türkiye’de temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara’da yaptığı açıklamada 20 yaşın üstüne ininceye kadar ve ülkenin yüzde 70'ini süratli bir şekilde belli bir takvim çerçevesinde aşılamak ve ülkenin ekonomik açıdan da önünün açılması için büyük miktarda aşı temin edilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetmişti.

Üstel, ülkemize her hafta gelmesi planlanan aşılalrla birlikte  aşı seferberliğini başlatarak Temmuz ayı sonuna kadar hedeflenen oranı yakalamak için çalışmaların hızlanacağını belirtmişti.

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