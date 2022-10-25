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YKP, Atina’da 6. Avrupalılar Forumu’na katıldı

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Atina’da yapılan 6’ncı Avrupalılar Forumu’na katıldı.

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YKP, Atina’da 6. Avrupalılar Forumu’na katıldı


Partiden yapılan açıklamaya göre, YKP’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde, “Barış, Sosyal ve İklim Adaleti, Küresel İnsan Güvenliği İçin” başlığıyla 6’ncı Avrupalılar Forumu, 21-23 Ekim tarihleri arasında Atina’da yapıldı.

YKP’nin, parti genel sekreteri Murat Kanatlı ile birlikte iki kişilik heyetle toplantılara katıldığı belirtilen açıklamada, YKP heyetinin Foruma katılan farklı ülkelerden siyasi partiler ve örgütlerle çeşitli düzeyde görüşmeler yaparak görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, üç gün boyunca barış, sağlık, enerji, ekoloji, iklim ve gıda krizi, Avrupa’nın geleceği gibi farklı başlıklarda oturum ve çalışmaların yer aldığı forumda, Avrupa Sol Partisi Başkanı Heinz Bierbaum, Syriza Başkanı Alexis Tsipras, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, Fransa’dan Yeni Ekolojik ile Sosyal Halk Cephesi NUPES parlamento başkanı Aurélie Trouvé’nin konuşma yaptığı, Sinn Féin Başkanı Mary Lou McDonald ve İspanya Çalışma ve Sosyo Ekonomi Bakanı Yolanda Díaz Pérez’in de video mesajı gönderdiği belirtildi.

Forum, sonuç bildirgesi ve eylem planlarının konuşulup 7. Avrupalar Forumu’nun hazırlıklarının başlatılacağı değerlendirme oturumuyla tamamlandı.

Açıklamada, onaylanan sonuç bildirgesinde Kıbrıs’taki duruma da değinildiği belirtilerek, sonuç bildirgesinde, “Kıbrıs’ta BM kararları temelinde kapsamlı bir çözüm bulmak için BM himayesinde iki toplumlu müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında” bulunulduğuna işaret edildi.

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