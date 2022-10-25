Alayköy'deki iş kazasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

64 yaşındaki Adnan Özer’in ölümüyle sonuçlanan Alayköy Sanayi Bölgesi’ndeki iş kazasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı



Polis Basın Subaylığı, olayda ihmali görülerek tutuklanan şahısların A.A.(E-59), A.A.(E-57) ve Ş.A.(E-31) olduğunu açıkladı.



18 Ekim’de Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait ambarda kaynak yaparken yüksekten düşerek ağır yaralanan Adnan Özer (E-64) dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybetmişti.