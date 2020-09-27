YDÜ Büyük Kütüphane’den sosyal sorumluluk örneği

YDÜ Büyük Kütüphane çalışanları, bidonlarda toplanan plastik şişe ve kağıtları, geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için Alayköy’de bulunan geri dönüşüm tesisine gönderdi

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerine geri dönüşümü tanıtma, yaygınlaştırma, sürdürülebilirliğini sağlama ve çevre bilinci oluşturma hedefiyle başlatılan ve kampüsün değişik noktalarına yerleştirilen geri dönüşüm atık ve toplama bidonlarında biriken atıklar geri dönüşüm fabrikasına gönderilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane çalışanları tarafından “Her Atık Çöp Değildir” sloganıyla bidonlarda toplanan plastik şişe ve kağıtlar geri dönüşümle ekonomiye kazandırılması için Alayköy’de bulunan geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Çevreye Duyarlı, Yaşayan Tüm Canlılara Saygılı Bireylerin Yetişmesi Benimseniyor...

Farkındalık yaratmak ve kaynak oluşturmak için başlattıkları çalışmayla ilgili olarak bilgiler paylaşan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, “Her Atık Çöp Değildir” sloganı ile doğayı korumak adına yapılan sosyal duyarlılık projesinde, çevreye duyarlı, yaşayan tüm canlılara saygılı bireylerin yetişmesine yönelik bir anlayış benimsediklerini ifade etti.

Sağlıklı yaşamın ön koşulu olan doğal kaynakların yaşanabilir ve sürdürülebilir şekilde korunması için atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden yok edilmesi gerektiğini belirten Sala Lay, yeni akademik dönemde de geri dönüşüm konusundaki çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Gülten Sala Lay, "Büyük Kütüphane Müdürlüğü çalışanlarına ve öğrencilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimizi sosyal duyarlılık kapsamında bu ve buna benzer etkinliklerde diğer insanlara örnek olmaya ve bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz" dedi.

