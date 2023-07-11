Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, online eğitim düzenliyor

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, "Bakımevi Yönetimi" konulu online eğitim düzenliyor

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, ücretsiz ve katılım sertifikalı "Bakımevi Yönetimi" konulu online eğitim düzenliyor.



Dernekten verilen bilgiye göre, 18-19 Temmuz tarihlerinde Zoom üzerinden 09.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitim, Dr. Vildan Kandemir Bütün tarafından verilecek.



100 kişiyle sınırlı olacak eğitim için kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu belirtildi.



Kayıt formuna, https://forms.gle/Fp2XH8fPP2mRNKa48 ulaşılarak, https://chat.whatsapp.com/KIiNsTsLPPN3DzRcJbm6SY WhatsApp grubuna dahil olunması gerekiyor.

