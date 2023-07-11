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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, online eğitim düzenliyor

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, "Bakımevi Yönetimi" konulu online eğitim düzenliyor

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, online eğitim düzenliyor
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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, ücretsiz ve katılım sertifikalı "Bakımevi Yönetimi" konulu online eğitim düzenliyor.
 
Dernekten verilen bilgiye göre, 18-19 Temmuz tarihlerinde Zoom üzerinden 09.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitim, Dr. Vildan Kandemir Bütün tarafından verilecek.
 
100 kişiyle sınırlı olacak eğitim için kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu belirtildi.
 
Kayıt formuna, https://forms.gle/Fp2XH8fPP2mRNKa48 ulaşılarak, https://chat.whatsapp.com/KIiNsTsLPPN3DzRcJbm6SY WhatsApp grubuna dahil olunması gerekiyor.
 
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