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Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek

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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı savaş gemileri, 15 Kasım dolayısıyla Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek.

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Türk Deniz Kuvvetleri savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarını ziyaret edecek
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Fırkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti (F-504) KKTC’de liman ziyareti yapacak.


Yarın,  10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Giresun (F-491) Girne Yat Limanı önlerinde alargada, TCG Burakreis (S-359) Girne Limanında, TCG Bartın (F-504) ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacak.
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