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Töre, Girne Uluslararası Zeytin Festivalinin açılışına katıldı

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“Ülke hepimizin. Girne hepimizin. Zeytinin kıymetini bilelim”

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Töre, Girne Uluslararası Zeytin Festivalinin açılışına katıldı
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Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Girne Uluslararası Zeytin Festivalinin açılışına katıldı.
 
Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinlik köy meydanında düzenlenen açılış etkinliğinde konuşan Töre, Zeytin Festivali’nin Zeytinlik köyüne çok yakıştığını dile getirerek, zeytinin Akdeniz ikliminin en önemli ürünü olduğunu söyledi.
 
Zeytinin  peyzaj için uygun olduğuna, bunun yanında zeytin ve zeytinyağı ile sağlıklı bir üretim anlamına geldiğine değinen Töre, zeytinciliği geliştirmenin devleti yönetenlerin görevi olduğunu vurguladı.
 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde ülkeye zeytin ve zeytinyağı girişini yasakladığını anımsatan Töre, o günden sonra hem zeytinyağı fabrikaları hem de paketleme tesislerinin çok geliştiğini ifade etti.
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